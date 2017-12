Sarri: "Il primo posto? Per ora solo un dettaglio"

Felici per Hamsik, speravamo segnasse anche Mertens. La sconfitta dell'Inter? Penso sia casuale

Per il Napoli partita subito in discesa, un cambio di rotta dopo un ultimo periodo caratterizzato dalla difficoltà di segnare. In più la gioia per il gol di Hamsik, che ha agganciato il record di gol segnati appartenuto a lungo a Maradona. "Anche con la Fiorentina abbiamo creato sei o sette palle gol, oggi il gol all'inizio ha fatto in modo che la partita diventasse più aperta. Abbiamo però sprecato qualche occasione - ha proseguito Sarri -, ma stiamo continuando a creare. Oggi siamo felici per il record di Hamsik. Può darsi che inconsciamente il fatto di inseguire un record fosse diventato per lui un peso, lui è un ragazzo solitamente molto concentrato sugli obiettivi del gruppo e non è un ragazzo egoista. Ma è chiaro che si sta parlando di un record appartenuto a Maradona, qualcosa che un po' ti può condizionare. Siamo anche un pizzico dispiaciuti perché non ha fatto gol Mertens, che in questo momento ne avrebbe bisogno. Comunque ha fatto una bella partita e, quando lui fa buone partite, solitamente noi siamo pericolosi". Poi un commento sulla vetta della classifica ritrovata, Sarri ha predicato calma: "Il primo posto è un dettaglio che può fare piacere a fine partita, ma poi finisce lì. La classifica è talmente corta in questo momento - ha concluso l'allenatore del Napoli - che basta vincere o perdere una partita per passare dal primo al quarto posto. Attualmente un significato concreto non ce l'ha, però a fine partita vedere di essere primi può fare piacere. Ma è un discorso che finisce lì". E in chiusura una battuta sul ko inaspettato dell'Inter contro l'Udinese: "La sconfitta dell'Inter dopo il doppio impegno? Penso sia casuale, fare tre partite continuamente è un conto, farle ogni tanto è un altro. Non penso possa aver inciso più di tanto".