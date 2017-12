FOCUS GIOCATORI

Sia Marco Benassi che Cyril Théréau hanno trovato il gol l'ultima volta che hanno incrociato il Milan in Serie A, con le maglie di Torino e Udinese.

Nikola Kalinic, 27 gol in 68 partite di campionato disputate con la maglia Fiorentina, ha segnato solo in una delle ultime otto partite giocate in Serie A (vs Benevento).

Patrick Cutrone è il capocannoniere rossonero in questa stagione, grazie ai nove gol segnati contando tutte le competizioni.

Primo tra i rossoneri per numero di assist è invece Fabio Borini (sei, considerando tutte le competizioni).

Borini è secondo solo a Candreva tra i giocatori che hanno tentato più tiri senza ancora riuscire a segnare in questa Serie A (31 per il rossonero).

16 dei 17 gol di Giovanni Simeone in Serie A sono arrivati su azione e da dentro l'area di rigore, l'altro su penalty.

Khouma Babacar ha segnato quattro gol da subentrato, più di ogni altro giocatore in questo campionato.

La prossima sarà la presenza numero 200 di Luca Antonelli in Serie A.

Riccardo Saponara ha giocato otto partite con la maglia del Milan in Serie A, tra il 2013 e il 2014, senza mai trovare il gol: per lui due reti contro i rossoneri, a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato.

Giacomo Bonaventura ha segnato due gol contro la Fiorentina in Serie A, entrambi con l'Atalanta: in rossonero per lui sono arrivati due assist vincenti contro i toscani.

Lucas Biglia ha segnato due gol contro la Fiorentina in Serie A: entarmbi sono arrivati nell’arco delle tre gare più recenti.

Dal 2005 al 2012, Riccardo Montolivo ha giocato 219 partite con la maglia della Fiorentina in Serie A, segnando 17 gol.

Anche per Marco Storari un passato in viola, con una presenza nella Serie A 2008/09.

La prossima sarà la 100ª presenza col Milan (in tutte le competizioni) per Gianluigi Donnarumma.

ALLENATORI

Stefano Pioli ha vinto solamente uno dei 15 confronti con il Milan in Serie A (6N, 8P).

Da allenatore, Pioli ha perso tutte le quattro partite di Serie A contro il Milan in cui giocava Gennaro Gattuso.