Marchisio e gli altri: gli auguri dei campioni

Caicedo in un'intervista a RAC1 torna sulla sua esperienza all'Espanyol e non risparmia la sua ex società: "Non sono stato rispettato come meritavo. Il calcio è ingrato". Per il calciatore della Lazio, tre stagioni con il club di Barcellona, 24 i suoi gol

LAZIO, LESIONE PER CAICEDO: UN MESE DI STOP