Decide Bonucci, il Milan batte il Crotone

Il Milan ritrova il sorriso, e forse un'identità, vincendo il primo confronto del 2018 in casa contro il Crotone. Partita giocata con intensità da parte dei rossoneri, che fanno contento Gattuso non soltanto per i tre punti ottenuti, ma soprattutto per la dimostrazione di voglia dimostrata sul campo.

Anche San Siro non può che apprezzare il lavoro e i progressi della squadra, per cui parlano i numeri: i 15 tiri realizzati nei primi 45' rappresentano un record per i rossoneri in un primo tempo di questa Serie A. E' anche vero che, giunti all'intervallo senza il gol, quella contro il Crotone diventa la quarta partita di Serie A consecutiva in cui il Milan non va a segno nei primi 45’ di gioco.

Nella ripresa, però, la sblocca Leonardo Bonucci. Il capitano approfitta di un errore di Cordaz su un corner battuto da Calhanoglu e porta in vantaggio il Milan. Con questa rete, Bonucci può dire di aver segnato almeno un gol nelle ultime cinque stagioni in Serie A. Al contrario, il Crotone mantiene il record negativo dei clean sheet: i calabresi non hanno mai mantenuto la propria porta inviolata in trasferta in questa Serie A. Gli uomini di Zenga fanno fatica anche nella fase offensiva: il primo tiro nello specchio del Crotone è arrivato solo al 64' minuto di gioco (con Marcello Trotta). Buoni segnali, invece, dai rossoneri che tornano pericolosi a pochi minuti dall'1-0, andando in gol con Kessie. La rete però viene revocata dal Var dopo un controllo della posizione di Bonucci, che aveva servito l'assist all'ivoriano da posizione di fuorigioco.