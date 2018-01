Lazio, Nani o Felipe al posto di Immobile

Cinque gol al Chievo nell'ultima partita ed un terzo posto che dà grande entusiasmo per il futuro. La Lazio è in gran forma e vuole ottenere nel recupero contro l'Udinese altri tre punti preziosi per la corsa Champions. E i biancocelesti proveranno a raccogliere un'altra vittoria senza Ciro Immobile, uscito per infortunio nel corso del primo tempo della gara di domenica. Senza il proprio centravanti titolare, però, la squadra di Simone Inzaghi ha travolto il Chievo, mettendo comunque in mostra grande qualità e forza offensiva. Ma chi sostituirà Ciro Immobile contro l'Udinese? Domenica era stato Felipe Anderson ad agire da centravanti, questa volta invece potrebbe toccare a Nani. Il ballottaggio è aperto, ma il portoghese è leggermente favorito. Dietro di lui ci sarà ovviamente Luis Alberto, con Milinkovic-Savic pronto a supportare l'azione offensiva. Gli altri due ballottaggi sono sulle fasce: a destra si contendono una maglia da titolare Basta e Marusic, a sinistra Lukaku insidia Lulic. In mezzo al campo confermati Parolo e Lucas Leiva. De Vrij non si è allenato alla vigilia ma ci sarà, ai suoi lati previste due novità rispetto alla formazione di domenica: Caceres esordirà con la maglia biancoceleste, mentre Radu tornerà dalla squalifica. Rientra dall'infortunio Caicedo, che partirà dalla panchina.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto, Nani.