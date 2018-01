15 anni senza Agnelli, il ricordo della Juventus

"La Juve è per me l'amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d'amore". Parole dolci e nostalgiche, pronunciate da chi, i colori bianconeri, li aveva impressi nel cuore. Il 24 gennaio 2018 è una data che difficilmente i tifosi della Juventus dimenticheranno, perchè quindici anni fa si spegneva l'Avvocato Gianni Agnelli, un'icona dell'intero mondo a strisce bianche e nere. Per ricordare questa ricorrenza, la società campione d'Italia in carica ha pubblicato sul proprio sito un video di fotografie e immagini, utili per rimarcare l'importanza che questo club rivestiva per l'Avvocato.