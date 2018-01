Udinese, Oddo: "Risultato bugiardo"

Oddo: "Risultato bugiardo"

"Un passo indietro nel risultato, ma non nella prestazione - le parole di Oddo ai microfoni di Sky Sport - è un punteggio bugiardo, troppo ampio per la gara che abbiamo fatto. Sono contento della prestazione dei miei giocatori, oggi la Lazio non ha fatto la sua solita partita, noi invece abbiamo giocato bene. Strakosha ha salvato il risultato in alcune occasioni, noi abbiamo preso gol su autogol e su due contropiedi. Siamo stati quarantacinque minuti nel centrocampo della Lazio, abbiamo tenuto palla ma loro non ci hanno concesso tantissimo. La reazione c'è stata, siamo sempre stati in partita, probabilmente il secondo gol ci ha tagliato le gambe ma nonostante questo la squadra ha giocato fino alla fine. La Lazio di Inzaghi è terza e lo merita, sta dimostrando di essere una grande squadra e lotterà fino alla fine per la Champions".