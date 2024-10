In vista del big match di domenica contro l’Inter preoccupa la situazione di Dovbyk, tornato dalla nazionale con un ginocchio dolorante. L’attaccante ucraino sosterrà un provino sul campo e in caso positivo sarà gestito fino a domenica, all’insegna della massima prudenza

Si avvicina Roma-Inter, big match che chiuderà la domenica di Serie A, e se tra i giallorossi è praticamente certo il recupero di Dybala, che dovrebbe essere della partita, Ivan Juric adesso deve fare i conti con un altro possibile e importante forfait. Per adesso si tratta solo di un campanello d’allarme, ma Artem Dovbyk è rientrato dagli impegni con la nazionale ucraina acciaccato e adesso andrà monitorato e gestito, per poterlo avere contro l’Inter. Dovbyk ha giocato entrambe le gare in programma con l’Ucraina: venerdì 11 ottobre contro la Georgia (vittoria 1-0), quando ha iniziato a sentire dolore al ginocchio, e poi lunedì 14, quando nonostante l’infiammazione ha giocato comunque, segnando anche su rigore il gol dell’1-1 contro la Repubblica Ceca. Al minuto 80 però si è dovuto arrendere al dolore, uscendo dal campo. Rientrato a Roma ieri, l’attaccante ha fatto solo terapie e la sua situazione è monitorata costantemente dallo staff medico giallorosso. Parola d’ordine, massima prudenza. Oggi dovrebbe sostenere un provino sul campo e se tutto dovesse andare al meglio Dovbyk sarà comunque gestito da qui a domenica sera, in modo da poter contare sulla coppia Dybala-Dovbyk contro l’Inter.