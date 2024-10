Li ha voluti fortemente, tutti e due. L’11 e il dodicesimo. Romelo Lukaku e Billy Gilmour. Che a metterli insieme un po’ si fa fatica. Le storie, il minutaggio, le posizioni in campo… tutto diverso. Però a Empoli, Conte ci conta. Su entrambi. Ne ha bisogno. L’11 è Big da sempre con lui. E Rom ne è riconoscente. E a Napoli ne sente la responsabilità. Sa di essere il suo centravanti. Potente e veloce. Da NFL. Buono da solo lì davanti, ma pure in coppia. Con Lautaro si è esaltato. Ora è certo sarà così con Kvara. E anche con Mc Tominay; che lì può starci. Tanto quello grosso resta lui. Anche se adesso è perennemente a dieta e non sgarra, neanche una pizza. Ma a Empoli si gioca ad ora di pranzo. Come quell’unica sua altra volta al Castellani. Anche allora alle 12.30. Fece assist e doppietta. Lukaku il centravanti. Gilmour il centro di tutto. Il Lobotka che non c’è. Piedi buoni e però dappertutto. In Nazionale, due partite e 24 km percorsi. Il 90% di passaggi riusciti. E una decina di palloni recuperati a gara. Un distillato di qualità e corsa; doppio whisky scozzese; lui e McTominay. Solo per venire al campo si risparmia: ha scelto di abitare a Castel Volturno. Come fece Marek Hamsik. Piccolino al Chelsea chiese a Conte una foto. Sognava di debuttare con i blues. Sta arrivando quello in azzurro, dall’inizio in campionato. La prima, dei primi.

