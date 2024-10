Il centrocampista olandese è intervenuto su Sky Sport, a margine di un evento commerciale all'aeroporto di Malpensa: "Le ultime partite non sono state le migliori sotto il punto di vista dei risultati, ma abbiamo le qualità per cambiare il destino di questa stagione. Ho fiducia in questo gruppo e so che possiamo migliorare. Possiamo lottare per lo scudetto"

Archiviati gli impegni con l'Olanda, Tijjani Reijnders è pronto a tornare in campo con il Milan . I rossoneri sabato alle 18 ospiteranno a San Siro l'Udinese, con il centrocampista che sarà della partita. "Ho ancora abbastanza energie - ha commentato Reijnders su Sky Sport a margine di un evento BMW all'aeroporto di Malpensa al quale ha partecipato con il club -. Sicuramente è molto importante recuperare dopo le partite e prendersi cura del proprio corpo, ma al momento mi sento bene ". L'obiettivo della squadra di Fonseca è tornare a fare punti importanti: "Sicuramente le ultime partite non sono state le migliori sotto il punto di vista dei risultati, ma la cosa importante è restare uniti come gruppo ed essere compatti . Abbiamo le qualità per cambiare il destino di questa stagione . Vogliamo vincere, è questo l'obiettivo e sappiamo che le prossime partite sono molto importanti. Ho fiducia in questo gruppo e possiamo fare meglio rispetto alle ultime uscite".

"Stiamo migliorando gara dopo gara"

Reijnders ha le idee chiare sull'obiettivo stagionale: "Possiamo lottare per lo scudetto. All'inizio ci sono stati dei cambiamenti tattici e dovevamo apprendere le nuove idee dell'allenatore. Stiamo migliorando gara dopo gara, la cosa importante è capire come l'allenatore vuole giocare e lo stiamo facendo pian piano. Abbiamo un grande gruppo con qualità importanti, adesso sta a noi farlo vedere a tutti con i risultati". L'olandese poi parla della sua posizione in campo: "Quella che mi diverte di più è da 'numero 8'. Ho giocato tante volte in quel ruolo con l'AZ e penso che è lì dove posso incidere di più, sono un giocatore box-to-box". In chiusura un passaggio sull'Italia: "La vita qui è bellissima. Mia moglie adora vivere a Milano ed è fantasatico anche perché il mio primo figlio è nato qui. Per me è una città molto speciale. Come va la vita da papà? Bene, a volte la notte dormo poco ma ho una moglie fantastica, mi aiuta anche mia mamma e non ci possiamo lamentare. È la cosa più bella che la vita ti possa donare".