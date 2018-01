STATISTICHE & CURIOSITA'

Quanto ai numeri e alle statistiche, l'Inter è la squadra che parte favorita. Infatti, nei 33 precedenti in Serie A tra Spal e Inter, il punteggio che si è verificato più volte è l’1-0 a favore dell’Inter, finale di sette partite, l’ultimo datato novembre 1965. L’Inter è la squadra contro cui la SPAL ha perso più partite in Serie A: 23 successi lombardi contro i quattro ferraresi (6N). L’Inter ha vinto le ultime sette gare in ordine di tempo contro la SPAL in Serie A (tre tra il 1965 e il 1968 e l’andata): i nerazzurri hanno sempre segnato almeno due gol nelle ultime sei. La SPAL non batte l’Inter in Serie A dal febbraio 1962 e in sei delle ultime 10 sfide contro i nerazzurri (compresa la gara di andata) non ha trovato il gol. Ci sono anche tre precedenti in Coppa Italia tra queste due squadre, tra il 1979 e il 1984: due vittorie nerazzurre e un pareggio. Tutti i quattro successi della SPAL contro l’Inter sono arrivati in casa: otto vittorie nerazzurre e quattro pareggi completano il bilancio. L’Inter, però, ha vinto le ultime quattro partite giocate contro la SPAL a Ferrara in Serie A, tutte gare giocate tra il 1963 e il 1968. Nella vittoria per 2-1 dell’Inter nell’ultimo precedente in A a Ferrara contro la SPAL i marcatori nerazzurri furono Luis Suarez e Giacinto Facchetti. L’unica gara giocata dalla SPAL alle 12.30 in Serie A è stata proprio la partita d’andata, vinta 2-0 dall’Inter. L’Inter, invece, ha perso solo una delle ultime otto partite ad ora di pranzo in Serie A (vs Sassuolo nel maggio 2017): quattro vittorie (tutte nelle ultime tre in trasferta) e tre pareggi nel parziale. Le ultime tre partite casalinghe della SPAL in Serie A hanno visto un totale di 15 reti, cinque a partita di media. La SPAL ha vinto solo una volta nelle ultime 10 giornate di campionato, pareggiando ben cinque volte in questo parziale (4P). La squadra ferrarese, però, ha trovato il gol in 11 delle ultime 12 giornate di campionato, incluse tutte le ultime cinque in casa. La SPAL subisce gol da 10 giornate consecutive: è la squadra di questo campionato che da più tempo non riesce a mantenere la propria porta inviolata. L’Inter arriva a questa sfida da tre pareggi consecutivi in campionato – i nerazzurri non ne registrano quattro di fila in Serie A da novembre 2004 (quando ne collezionarono sette consecutivi). Nessun successo per l’Inter nelle ultime otto partite (in tutte le competizioni): i nerazzurri non arrivano a nove sfide consecutive senza vittorie da marzo 2012. L’Inter non ha segnato in due delle ultime tre trasferte di campionato.

STATISTICHE GENERALI

L'Inter detiene un record. Sono sette i gol segnati dall’Inter dall’86' in poi, più di ogni altra squadra nella Serie A in questa stagione. L’Inter ha subito meno gol di ogni altra squadra nella prima mezz’ora di gioco (soltanto due), mentre la SPAL è quella che ne ha concessi di più nei primi 30 minuti di gioco (16). L’Inter è la squadra che ha segnato più reti di testa in questo campionato, otto, mentre la SPAL non ha ancora trovato la via del gol con questo fondamentale. La SPAL è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora trovato un gol con i difensori. L’Inter è la squadra che ha segnato più gol con cross in questo campionato (13), mentre la SPAL non ha ancora trovato il gol con cross in questa Serie A (unica squadra). L’Inter è infatti la squadra che ha effettuato più cross su azione in questo campionato (458), mentre la SPAL è ottava in questa graduatoria (320 cross su azione tentati). Nessuna squadra ha subito più gol su calcio di rigore rispetto alla SPAL in questo campionato (sei reti, tra cui uno di Icardi nella gara di andata). L’Inter è la formazione di questo campionato che ha subito meno gol su palla inattiva (solo due). Inter e SPAL sono due delle quattro squadre (con Cagliari e Sassuolo) che hanno mandato in rete il minor numero di giocatori in questo campionato (otto). Spalletti ha utilizzato solo 19 giocatori in questo campionato: l’Inter è infatti la squadra che ha schierato meno giocatori in questa Serie A e quella che vanta più giocatori sempre presenti (sei, Icardi, Perisic, Candreva, Borja Valero, Skriniar e Handanovic). Quanto agli allenatori, l'unico precedente tra i due allenatori e tra i due allenatori e le rispettive avversarie di giornata è quello della gara di andata. Piero Giacomelli ha diretto 94 partite in Serie A, nove in questo campionato. Sono cinque le partite di Serie A per l’Inter con Piero Giacomelli ad arbitrare: per i nerazzurri due vittorie, due pareggi e una sconfitta.

FOCUS GIOCATORI

Mirco Antenucci è stato protagonista in tutte le ultime quattro marcature della SPAL in campionato: tre reti, un assist. Federico Bonazzoli è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, club con cui ha disputato le prime cinque presenze in Serie A. Anche Felipe è un ex della gara: quattro presenze con l’Inter in Serie A nella stagione 2014/15. Manuel Lazzari, unico giocatore di movimento della SPAL presente in tutte le 21 giornate di questo campionato, è il giocatore che ha tentato più dribbling in questa Serie A (94). L’Inter è la squadra più volte affrontata da Jasmin Kurtic in Serie A: 11 volte al pari di Lazio, Roma e Udinese - lo sloveno è stato ammonito in entrambe le due ultime sfide di campionato contro i nerazzurri. Solo Verdi (19) e Kolarov (18) hanno calciato più punizioni dirette di Federico Viviani in questo campionato: 15 tentativi, in cui il centrocampista ha segnato due gol, ha costretto alla parata il portiere tre volte e una volta ha centrato il palo. Dal 2015/16 ad oggi solo Dybala e Pjanic (sette ciascuno) hanno segnato più gol su punizione diretta di Viviani in Serie A: cinque reti, di cui due in questo campionato. Viviani è il giocatore che in questo campionato effettua in percentuale il maggior numero di passaggi della propria squadra (14%). Sergio Floccari ha segnato due reti in Serie A contro l’Inter, entrambe ai tempi dell’Atalanta nel 2007 e nel 2009. Tra le fila della SPAL anche Alberto Paloschi ha segnato un gol contro i nerazzurri: Inter-Chievo 1-1 nel gennaio 2014. Marco Borriello non ha segnato nelle sue ultime 13 presenze in Serie A: è il suo digiuno più lungo da aprile 2012. Filippo Costa ha esordito in Serie A col Chievo in Inter-Chievo 1-0 nel febbraio 2016. Antonio Candreva è il giocatore che ha effettuato più tiri (41) senza segnare alcun gol in questa Serie A. Antonio Candreva ha creato ben 63 occasioni per i compagni in questa Serie A, inclusi otto assist vincenti: entrambi sono record nel campionato in corso. Eder è, al pari di Rog, il giocatore più volte subentrato in questo campionato (16), Candreva, al pari di Hamsik, quello più volte sostituito (14). Tutti e tre i gol di Marcelo Brozovic in questo campionato sono arrivati in trasferta: due a Benevento, uno a Cagliari. Ivan Perisic, in gol nella gara di andata, non segna in campionato dai sei giornate: non arriva a sette presenze consecutive senza gol in A da gennaio 2016. Mauro Icardi ha segnato il 50% dei gol dell’Inter in questo campionato (18 su 36), ma ha trovato il gol solo in due delle ultime sette trasferte di Serie A (tre reti). Icardi è ad una rete dalle 100 marcature in Serie A. Dovesse segnare in questa partita, sarebbe il sesto più giovane di sempre a raggiungere tale traguardo, il più giovane dai tempi di José Altafini. Borja Valero è il terzo centrocampista del campionato per passaggi completati (1207) dietro ai due giocatori del Napoli Hamsik e Jorginho. Matias Vecino, in gol nell’ultimo turno contro la Roma, è il centrocampista dell’Inter con la miglior media di palle recuperate a partita (6.1) nel campionato 2017/18. João Cancelo ha giocato 110 palloni nel 21° turno di Serie A, più di ogni altro giocatore nell’ultima giornata di campionato.