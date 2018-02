L'ex e il bomber, la Juve vince e torna prima

Secondo tempo

La Fiorentina riparte con lo stesso atteggiamento offensivo e in fiducia della prima frazione di gioco. E dopo pochi secondi arriva subito la canche del vantaggio con Milenkovic che, su azione d'angolo, stacca più in alto di tutti e di testa tira a lato di circa un metro. Il pressing viola non si attenua e tocca a Chiesa e Veretout mettere spavento ai bianconeri, ma entrambi non trovano la giocata vincente. Sembra il momento giusto per affondare alla ricerca del gol, ma al 56' arriva il lampo Juve. Bernardeschi guadagna una punizione dal limite, verso il vertice destro dell'area di rigore, ed è lui stesso che si incarica della battuta. Il grande ex di giornata conclude di mancino sul lato del portiere e beffa Sportiello, siglando l'1-0 a favore dei bianconeri. La squadra di casa reagisce subito e crea un piccolo assedio in area avversaria, fermato dalla difesa. Nel frattempo entra Douglas Costa per Marchisio e il brasiliano si fa subito vedere su uno scambio con Bernardeschi e cross in mezzo che Higuain conclude fuori di poco, complice la deviazione di Pezzella. Pioli invece si gioca la carta Thereau e il francese ha subito una grande occasione per il pareggio, con Buffon tempestivo in uscita a parare la sua conclusione. Neanche a Badelj riesce il gol di giornata, perché il suo tentativo dalla distanza viene deviato sul fondo. La Fiorentina produce il massimo sforzo e la Juve in contropiede la punisce. Chiellini lancia Higuain in campo e l'argentino non si fa sfuggire l'occasione, battendo Sportiello e chiudendo la sfida a 4 giri di lancette dal termine.