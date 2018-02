Di Francesco: "Ünder ha qualcosa di Montella"

"Totti? Poco appariscente, ma è una grande risorsa"

Di Francesco ha poi parlato così di Totti: "Francesco è una grande risorsa. E' poco appariscente, ma nello spogliatoio è molto importante. Spesso mi dà gli umori della squadra e a differenza mia, che sono arrivato quest'anno, può aiutarmi con i giocatori". L'allenatore della Roma ha poi proseguito: "Potevamo avere qualche punto in più, cosa non successa per qualche sciocchezza, come la partita di Genova. Abbiamo potenzialità importanti, ma ho sempre detto che siamo un po' dietro Napoli e Juventus per organico e mercato. Abbiamo messo in rosa molti giovani, come Ünder che ha avuto tempo per adattarsi. Sono contento di allenare questa Roma ma – ha aggiunto Di Francesco – anche io mi aspettavo qualche punto in più. L'organico? La possibilità di dare continuità con gli stessi calciatori sarebbe l'ideale, un po' come fa il Napoli. Mi auguro che, dopo aver messo a posto alcune questioni societarie, si possa arrivare a questo. Non si può fare da oggi al domani, la Roma deve mettere a posto i conti e poi potremmo pensarci". Di Francesco ha poi concluso così: "L'ambiente di Roma è particolare, il fatto che vi abbia giocato può aiutarmi, anche se ora ho un altro ruolo. Vincere qui non è mai facile, ma lo si accetta perchè c'è voglia di far bene".