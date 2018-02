Torino, infortunio per Molinaro: frattura del perone

Settimana di preparazione in vista della sfida con l’Hellas Verona che non procede serenamente per il Torino. Infatti, durante l’allenamento odierno, uno scontro di gioco ha provocato la frattura del perone per Molinaro. “A seguito di uno scontro di gioco in allenamento ieri, Cristian Molinaro è stato sottoposto oggi ad accertamenti: gli esami hanno evidenziato la frattura composta della testa del perone sinistro. La prognosi verrà stabilita dopo ulteriori controlli” si legge sul sito ufficiale della società, che quindi non è ancora in grado di stabilire i tempi di recupero del giocatore. Ad ogni modo, l’esterno dovrà stare lontano dei campi per i prossimi mesi.

Le ultime dal Filadelfia

Intanto, piccoli problemi fisici anche per Edera, che non ha preso parte all’intera sessione: “Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica in vista della trasferta di domenica a Verona contro l’Hellas. Edera, post trauma contusivo al dorso del piede sinistro rimediato ieri, ha svolto solo parzialmente il programma odierno: le sue condizioni verranno valutate domattina, prima della rifinitura. Sabato 24 febbraio alle ore 13.45, presso la sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, incontro per i media con il tecnico Walter Mazzarri per la presentazione di Hellas Verona-Torino, ventiseiesima giornata del campionato di Serie A”.