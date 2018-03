Migliorarsi, sempre

Dal punto di vista personale, è stata una stagione di grande crescita per il centrocampista, che però non si adagia su quanto di buono fatto sinora. “Sono contento, so che posso fare di più però, sia per me che per la squadra. Mi alleno e penso sempre a far bene in settimana, devo solo essere pronto. Devo migliorare perché nel calcio bisogna essere sempre in buon momento per sentirsi dire che si è forti, poi basta una partita storta per cambiare il parere” ha proseguito Gerson. In chiusura, un pensiero su Alisson, compagno brasiliano che si sta imponendo come uno dei migliori portieri in circolazione: “Non c’è molto da dire: è fortissimo, un fenomeno”.