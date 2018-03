Genoa-Milan 0-1: decide un gol di André Silva al 95'. Rossoneri al sesto posto. Gol e highlights

Buttarsi alle spalle la sconfitta di Europa League contro l'Arsenal, superare la Samp in classifica e mettere pressione all'Inter. Erano questi gli obiettivi del Milan per la sfida d Marassi contro il Genoa, gara per la quale si è temuto a causa delle abbondanti piogge scese sul capoluogo ligure. Il terreno del Ferraris ha però retto e la partita si è svolta regolarmente anche con buone condizioni del campo. Il Milan è riuscito a raggiungere ciò che si era prefissato, collezionando un nuovo risultato positivo in campionato, superando la Sampdoria. Per la squadra di Gattuso sesto posto in classifica e tentativo di scalata che prosegue.