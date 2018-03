Inter-Napoli in diretta: probabili formazioni e risultato LIVE dalle 20.45

STATISTICHE & CURIOSITA'

Inter e Napoli si sono affrontate 143 volte in Serie A: 63 i successi nerazzurri, contro i 45 del Napoli (35 pareggi completano il bilancio). Solo contro la Juventus (66), il Napoli ha perso più partite che contro l’Inter in Serie A (63). L’Inter ha vinto solo una delle ultime 10 sfide di Serie A con il Napoli (4N, 5P), e non ha segnato nessun gol nelle ultime tre. I nerazzurri hanno segnato due o più gol in 11 degli ultimi 14 match casalinghi contro il Napoli in campionato, rimanendo a secco negli altri tre. Sono 71 i precedenti in casa dell’Inter tra queste due squadre in Serie A: i nerazzurri hanno vinto 46 di questi incontri, i partenopei solamente nove (16 i pareggi). L’Inter ha vinto solo due delle ultime 11 partite di campionato (6N, 3P): tuttavia entrambi i successi sono arrivati nelle tre più recenti. Arrivati a questo punto all’andata l’Inter aveva conquistato 19 punti in classifica, mentre nel ritorno i nerazzurri ne hanno trovati solamente 10. La squadra di Luciano Spalletti è imbattuta a San Siro da cinque gare di campionato: tre pareggi seguiti dai successi contro Bologna e Benevento. La sconfitta contro la Roma (la n° 700 per il Napoli in Serie A) ha interrotto la striscia di 10 successi consecutivi del Napoli in campionato. Nelle due occasioni in cui una squadra ha ottenuto almeno 69 punti dopo 27 partite, questa ha poi vinto il campionato (si esclude la Juventus 2005/06): Inter 2006/07 e Juventus 2013/14. Il Napoli non perde da 26 trasferte di Serie A (record nella storia del club) e non ha subito alcun gol nelle ultime quattro: solo nel 2015 è arrivato a cinque gare esterne di fila con la porta inviolata nel massimo campionato. L'Inter ha guadagnato 11 punti in più in casa rispetto a quelli ottenuti in trasferta in questo campionato: solo la Sampdoria (20) ha una differenza maggiore - il Napoli è invece una delle sei squadre con differenza negativa. La squadra di Maurizio Sarri ha effettuato 7.2 tiri nello specchio a partita in questa Serie A: nei cinque maggiori campionati europei solo Real Madrid, Manchester City e Barcellona hanno registrato una media migliore. L’Inter è la squadra che ha subito meno reti nella prima mezz’ora di gioco (tre), mentre nello stesso intervallo sono arrivati il 58% dei gol subiti dal Napoli – la più alta percentuale in Serie A in questa stagione. L'Inter è la squadra che ha segnato più di testa in questo campionato (11 gol), il Napoli quella che in percentuale ha realizzato meno reti in questo modo (il 6%, quattro reti su 62). Il Napoli è anche la squadra che in percentuale ha subito più reti di testa in questa Serie A (il 26%, cinque su 19). L'Inter è la squadra che ha subito meno gol nella prima mezzora di partita (tre) mentre il Napoli ha concesso addirittura il 58% dei gol in questa frazione (11 su 19). Nessuna squadra ha segnato più gol del Napoli su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato (18) – l’Inter è quarta in questa classifica (16). L'Inter è inoltre la squadra che ha concesso meno gol da situazione di palla ferma in questo campionato (quattro). Il Napoli è la squadra che ha perso meno punti da situazione di vantaggio in questo campionato (tre) oltre a quella che ne ha recuperati di più da svantaggio (21). Il Napoli è la squadra che in trasferta è stata in svantaggio meno minuti in questo campionato (36). L'Inter ha colpito 15 legni in questo campionato, più di ogni altra squadra. Il Napoli è la squadra che ha tentato più conclusioni in questo campionato (480, come la Roma). Sono cinque i gol di Éder in 14 sfide di Serie A contro il Napoli - non è mai riuscito a vincere contro il Napoli in questi precedenti (5N, 9P): solo all’Udinese (otto) ha segnato di più in Serie A. Nessun giocatore ha fornito più assist di Antonio Candreva e Lorenzo Insigne in questo campionato di Serie A (otto ciascuno). Candreva è il giocatore che ha tentato più tiri senza trovare il gol in questo campionato (48); tra gli autori di almeno 50 conclusioni (esclusi tiri bloccati) è però Insigne quello con la peggior percentuale realizzativa (7%). Mauro Icardi è a una sola marcatura dalle 100 reti in Serie A - dovesse segnare domenica, diventerebbe il sesto giocatore più giovane nella storia della Serie A a raggiungere questo traguardo (superando Cavani). Due gol e due assist per Icardi contro il Napoli in Serie A, nessuno nelle ultime tre sfide. Andrea Ranocchia ha già segnato un gol contro il Napoli nella massima serie, nella prima sfida con i partenopei nel dicembre 2009. Marek Hamsik è a un solo gol da quota 100 marcature in Serie A. Lorenzo Insigne (125) e Dries Mertens (104) sono due dei tre giocatori con più conclusioni in questo campionato: tra i due Edin Dzeko (121). Insigne è anche il giocatore che più volte ha mandato un compagno al tiro (70) - segue Candreva con 66. Tutti i primi cinque giocatori del campionato per numero di passaggi sono del Napoli (Jorginho, Koulibaly, Hamsik, Albiol e Insigne). José Callejón ha segnato quattro gol contro l'Inter in Serie A, ne ha realizzati di più solo contro la Lazio (cinque). Piotr Zielinski ha realizzato un gol e fornito un assist nella prima sfida di Serie A contro l'Inter con la maglia del Napoli. Marko Rog ha fatto il suo esordio in Serie A nella partita del dicembre 2016 contro l'Inter: per lui in questo campionato 20 presenze, tutte da subentrato. Luciano Spalletti ha ottenuto due vittorie nei primi due confronti di Serie A con Maurizio Sarri, guadagnando poi un punto nei successivi due. Spalletti ha vinto cinque degli 11 precedenti con il Napoli in Serie A, con quattro pareggi e due successi partenopei a completare il bilancio. Tre vittorie in sette sfide di Serie A con l'Inter per Sarri (2N, 2P). Daniele Orsato ha diretto finora 188 gare in Serie A, 12 delle quali in questo campionato. Orsato ha già arbitrato due incontri di campionato tra Inter e Napoli, in cui il Napoli ha ottenuto un pareggio (nell’ottobre 2014 a Milano) e una vittoria (nel novembre 2015 al San Paolo). Negli ultimi quattro appuntamenti con Orsato direttore di gara in campionato, i nerazzurri hanno ottenuto quattro pareggi, due dei quali in questa stagione, entrambi a San Siro (contro Torino e Crotone). Daniele Orsato ha diretto 27 gare del Napoli: nove successi, otto pareggi e 10 sconfitte.