Lazio, tensione in aereo: Nani litiga con un tifoso

Momenti di tensione sul volo Alitalia che doveva riportare a Roma la Lazio dopo la trasferta di Cagliari (2-2 grazie al gol di tacco di Ciro Immobile). L'aereo (che doveva decollare alle 19.30 e invece ha dovuto ritardare di 20 minuti) vedeva tra i passeggeri non solo i giocatori biancocelesti e la dirigenza, ma anche diversi tifosi laziali. Uno di questi ha alzato i toni con Nani, provocando una reazione nel portoghese: scontro verbale e non solo, con anche un paio di spintoni. Solo l'intervento di Igli Tare e qualche compagno di squadra ha permesso alla situazione di tornare sotto controllo. Al momento dell'atterraggio, il tifoso in questione è stato trattenuto sull'aereo e fatto scendere in un secondo momento rispetto alla Lazio, che nel frattempo aveva raggiunto il pullman. Chiudendo così un brutto capitolo in casa biancoceleste, in una giornata amara dopo il pareggio di Cagliari.