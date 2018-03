Davide Astori, il ricordo di Firenze in Fiorentina-Benevento al Franchi

Ore 14.40. Benassi: "Oggi Davide era in campo con noi"

Marco Benassi a fine gara ha raccontato a Sky Sport come ha vissuto la partita: "È stata una giornata difficilissima, come tutta la settimana. Ogni volta che entravamo in campo lui non c'era, ogni allenamento Davide non c'era, non trovarlo oggi davanti al suo armadietto è stato difficile. Abbiamo giocato per lui, abbiamo messo in campo i suoi concetti, spero che da lassù sia orgoglioso di noi. Ora sta a noi sportivi tutti portare avanti i suoi principi. Lui da lassù oggi era in campo insieme a noi, mi piace pensare che abbia dato una mano a Hugo a saltare e a buttarla dentro".