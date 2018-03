Udinese Sassuolo 1-1 in diretta: risultato LIVE

STATISTICHE & CURIOSITA'

Bilancio in equilibrio nelle nove partite in Serie A tra Udinese e Sassuolo: tre vittorie per parte e tre pareggi nel parziale. Due delle tre vittorie dei friulani si sono verificate nei primi due appuntamenti in questo torneo contro i neroverdi, nel 2013/14: quella è l’unica occasione in cui l’Udinese ha ottenuto due successi consecutivi in questa sfida. Dopo il primo incontro tra queste due squadre nella massima serie, i friulani non hanno mai segnato più di un gol a partita nelle successive otto sfide contro i neroverdi. In generale, tra le squadre che il Sassuolo ha incrociato più di sei volte nel massima serie, l’Udinese è quella contro la quale ha concesso meno reti (sette in nove confronti). Due delle tre vittorie neroverdi contro l’Udinese nella massima serie sono arrivate in trasferta: completano un pareggio e un successo bianconero.

L’Udinese arriva a questa sfida dopo quattro sconfitte consecutive, nelle quali ha subito sempre esattamente due gol: non colleziona cinque ko di fila nello stesso campionato di Serie A da dicembre 2008. Nelle 2018 l’Udinese non ha mai realizzato più di un gol ad incontro in campionato: cinque centri in nove match. I friulani inoltre non trovano i tre punti in incontri casalinghi di Serie A da dicembre, contro il Verona: da allora due pareggi e una sconfitta alla Dacia Arena. Il Sassuolo non vince da nove incontri di campionato (cinque sconfitte, quattro pareggi): è la peggior striscia senza vittorie per i neroverdi nella loro storia in Serie A. Nello stesso parziale inoltre i neroverdi hanno concesso 19 reti nel torneo, solo il Benevento ha fatto peggio (20). Sono quattro le vittorie esterne del Sassuolo in questo campionato, più di ogni altra squadra attualmente nelle ultime sette posizioni in classifica.



Nel 2018 l’Udinese ha ottenuto sei punti in classifica, solo Chievo (quattro) e Sassuolo (tre) hanno fatto peggio. Nessuna squadra ha segnato meno reti del Sassuolo nei cinque maggiori campionati europei in corso (16) – i neroverdi inoltre hanno la peggior percentuale realizzativa in questo contesto (6.3%). Il Sassuolo è inoltre la formazione che ha sia segnato meno gol da fuori area in questo campionato (una rete) sia quella che ne ha concessi di più dalla distanza (11). Il Sassuolo è la formazione che ha ricevuto più rigori a favore in questo campionato (nove), ma è anche la squadra che ne ha sbagliati di più (sei). Solo il Benevento (126) ha passato meno minuti in vantaggio in questo campionato del Sassuolo (251). L’Udinese invece è l’unica squadra a non aver ancora subito gol su rigore, pur avendone ricevuti contro quattro: tre parati e uno calciato sul palo. I friulani sono la squadra con la percentuale più bassa di duelli riusciti (48%) nel torneo in corso. L’Udinese ha concesso 17 reti nella prima mezzora di gioco in questo campionato, solo la SPAL ha concesso più gol in questo

intervallo temporale (18). Sono 14 i marcatori dell’Udinese in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più.

Il primo dei sei gol segnati in Serie A di Antonin Barak è arrivato nella gara d’andata contro il Sassuolo. Nell’ultima sfida tra Udinese e Sassuolo giocata alla Dacia Arena in campionato ha trovato il gol Seko Fofana; per lui è stata la prima rete in Serie A tra le mura amiche. Tra le squadre affrontate in almeno quattro occasioni nella massima serie, il Sassuolo è una delle tre, insieme a Juventus e Torino, a cui Maxi López non ha ancora segnato. Maxi López inoltre non va in gol in campionato dallo scorso settembre, contro la Sampdoria: sono 17 gli incontri di Serie A in cui è a digiuno di reti, record per lui. Alessandro Matri ha realizzato sei gol contro l’Udinese in Serie A, a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato. Due dei tre gol segnati nel 2018 in Serie A dal Sassuolo portano la firma di Khouma Babacar, a segno in due delle ultime tre presenze in campionato. Khouma Babacar inoltre ha messo a segno quattro reti in cinque incontri di campionato contro la squadra friulana: a nessuna squadra nella massima serie ha segnato più reti. Magnanelli ha segnato la sua prima rete in Serie A contro l’Udinese, nel maggio 2015 al Friuli. Prima rete in Serie A contro i friulani anche per Alfred Duncan, sempre nel maggio 2015, però con la maglia della Samp. Francesco Acerbi è il difensore che ha intercettato più palloni in questo campionato (67) ed il secondo nel suo ruolo, dietro al solo Federico Ceccherini (107) come numero di respinte difensive di testa (79). Edoardo Goldaniga ha esordito in Serie A all’allora stadio Friuli contro l’Udinese, nell’agosto 2015, con la maglia del Palermo.

Per quanto riguarda le panchine, si tratta del primo incrocio tra Massimo Oddo e Giuseppe Iachini da allenatori nella massima serie. Massimo Oddo ha incontrato due volte il Sassuolo in Serie A, entrambe nel 2016/17 sulla panchina del Pescara: vittoria a tavolino all’andata e sconfitta casalinga per 1-3 al ritorno. Per Giuseppe Iachini sono invece sette i precedenti contro l’Udinese nel massimo campionato, nei quali ha ottenuto tre successi (2 pareggi e 2 sconfitte): contro nessuna squadra ha vinto più volte.