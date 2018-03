Milan-Chievo 3-2, decide André Silva. Quinta vittoria di fila per Gattuso. Gol e highlights

Primo tempo, vantaggio Milan al 10'

Subito fraseggio del Milan nella metà campo veneta e una crescente pressione in fase di non possesso. Il Chievo, squadra che tenta spesso le verticalizzazioni, ha in Inglese il suo principale rifermento in attacco con 8 gol realizzati (23 totali della squadra); i veneti, inoltre, hanno spesso mostrato una buona personalità in difesa, pur avendo subito molto finora. Bani, inizialmente ai margini delle scelte di Maran, stacca oggi la sua 9^ presenza in campionato (2 in Coppa Italia). Fin qui la teoria, mentre la pratica vede un Milan sbloccare il risultato con Calhanoglu. Per il turco il terzo gol in Serie A arriva al 10', quando Kessié si fa largo sulla destra e, su appoggio di Biglia, crossa rasoterra. Il pallone viene respinto da Sorrentino sui piedi dell'ex Bayern Leverkusen che a porta vuota non può sbagliare. La reazione degli ospiti stenta ad arrivare, un paio di tentativi in "zona Donnarumma" arrivano soltanto dopo la mezz'ora; il Milan, invece, continua ad attaccare con costanza e trova soprattutto a destra molti spazi. Meno fluido il lavoro sulla catena di sinistra, ma progressivamente anche sulla linea Rodriguez-Bonaventura-Calhanoglu si sviluppa una buona mole di gioco.