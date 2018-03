Lega Serie A, Gaetano Miccichè eletto presidente

Gaetano Miccichè, 67 anni, presidente di Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo), è il nuovo presidente della Lega di Serie A. Lo ha eletto all'unanimità l'assemblea che riunisce i 20 rappresentanti dei club della massima categoria calcistica del paese.

Con la sua elezione, Miccichè interrompe un interregno durato quasi 12 mesi, durante i quali la Lega è stata 'governata' da due commissari, Carlo Tavecchio prima e Giovanni Malagò poi. Un lungo commissariamento resosi necessario a causa dello stallo creatosi dopo che gli esponenti della Confindustria del calcio non avevano trovato un accordo per nominare il successore di Maurizio Beretta, al vertice della Lega per due mandati consecutivi, dal 2010 al marzo del 2017.

Miccichè entrerà in carica quando sarà rinnovata completamente la governance, con l'ad, i quattro consiglieri di Lega, quello indipendente e i due federali, e si concludera' quindi il commissariamento affidato al presidente del Coni, Giovanni Malagò.

E' stato lo stesso Malagò a indicare ai venti club la candidatura del banchiere palermitano classe 1950, il secondo presidente della Lega Serie A dopo il giornalista Maurizio Beretta, in carica per due mandati, dalla divisione fra A e B nel 2010 fino al 27 marzo 2017, quando il Consiglio federale ha dichiarato decaduti gli organi della Lega di fronte allo stallo nel rinnovo delle cariche. E' seguito un doppio commissariamento, prima con l'allora presidente federale Carlo Tavecchio e poi con quello di Malagò.

Tifoso del Milan, appassionato di sport a 360 gradi, Miccichè da giovane giocava a pallone da mediano, era tennista classificato e se la cavava anche nel nuoto. Da oltre quindici anni nel circuito bancario, ha in curriculum un MBA alla Bocconi, esperienze nel risanamento di gruppi industriali, è membro del Consiglio di Rcs presieduto da Urbano Cairo, nonché fratello del politico di Forza Italia Gianfranco, e dell'ex vicepresidente del Palermo Guglielmo.