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Inter, la conferenza stampa di Marotta e Chivu LIVE alle 14.30

live Serie A

Al via la nuova stagione in casa Inter. Alle 14.30 il presidente Giuseppe Marotta e l'allenatore Cristian Chivu interverranno in conferenza stampa per fare il punto sull'annata calcistica che sta per iniziare. Nel nostro liveblog tutte le dichiarazioni in tempo reale dei due protagonisti

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Amichevoli di cartello contro City, Milan e Juve

Nel corso della preseason, i nerazzurri giocheranno delle amichevoli importanti contro Manchester City, Milan e Juventus. Di seguito le date:

  • Sabato 1 agosto: Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)
  • Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)
  • Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)

Nerazzurri in ritiro in Germania

Dopo il raduno, giovedì 16 luglio Chivu e i suoi ragazzi si sposteranno a Donaueschingen, Baden-Württemberg. Il lavoro di nerazzurri in Germania terminerà con l'amichevole contro il Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, in programma domenica 26 luglio.

Inter, alle 14.30 la conferenza di Marotta e Chivu

La conferenza stampa del presidente Giuseppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu apre ufficialmente la nuova stagione in casa Inter. Nel nostro liveblog tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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