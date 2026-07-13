Al via la nuova stagione in casa Inter. Alle 14.30 il presidente Giuseppe Marotta e l'allenatore Cristian Chivu interverranno in conferenza stampa per fare il punto sull'annata calcistica che sta per iniziare. Nel nostro liveblog tutte le dichiarazioni in tempo reale dei due protagonisti
Amichevoli di cartello contro City, Milan e Juve
Nel corso della preseason, i nerazzurri giocheranno delle amichevoli importanti contro Manchester City, Milan e Juventus. Di seguito le date:
- Sabato 1 agosto: Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)
- Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)
- Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)
Nerazzurri in ritiro in Germania
Dopo il raduno, giovedì 16 luglio Chivu e i suoi ragazzi si sposteranno a Donaueschingen, Baden-Württemberg. Il lavoro di nerazzurri in Germania terminerà con l'amichevole contro il Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, in programma domenica 26 luglio.
Inter, alle 14.30 la conferenza di Marotta e Chivu
La conferenza stampa del presidente Giuseppe Marotta e dell'allenatore Cristian Chivu apre ufficialmente la nuova stagione in casa Inter. Nel nostro liveblog tutti gli aggiornamenti in tempo reale.