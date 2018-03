Wanda: "Icardi crede nell'Inter, vale sempre più"

"Rinnovo? Ogni giorno che passa, Mauro vale sempre di più"

Il presente dice che Mauro Icardi ha superato quota 100 gol in Serie A e ora punta a riportare l'Inter in Champions League. Ma il futuro dell'argentino sarà ancora in nerazzurro? "Non posso prevedere il futuro, ma posso dire che il progetto della famiglia Zhang ci piace – prosegue Wanda - Hanno voglia di crescere e di far tornare l’Inter tra i grandi club. In questi anni siamo rimasti pure senza Champions League, per il futuro preferisco non esprimermi perchè sono scaramantica ma è chiaro che tutti vorremmo la qualificazione. Rinnovo? Mauro fa rumore in campo, dove deve fare rumore. Siamo tutti molto rilassati al riguardo. Noi siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore sportivo allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio a volte la battuta: ogni giorno che passa, vale sempre di più. Ma c’è serenità nell’aria, nessuna tensione. Quando si rinnova, lo si fa per migliorare la situazione in essere. Ma non abbiamo ancora pensato alle condizioni e alle cifre. Tante richieste di sponsorizzazioni? Sono più i no che i sì, nel senso che ormai guardiamo alla qualità e non alla quantità. Per fare un esempio, ogni mese riceviamo 4-5 proposte di marche di abbigliamento che vorrebbero Mauro come testimonial. Sui social il discorso è simile. Cerchiamo di filtrare la pubblicazione delle fotografie. La gente può pensarla diversamente, ma siamo una famiglia con abitudini normali, tipiche di una famiglia classica".