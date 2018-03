Icardi: "I gol più belli? Al Milan e alla Juve"

"I gol più importanti nel derby e contro la Juve"

Icardi ha anche parlato dei gol più belli e importanti segnati finora: “I gol son tutti belli - ha ammesso - perché segnare è una soddisfazione e un premio al lavoro che si fa, ma quelli che mi restano di più sono i tre nel derby e quelli alla Juventus”. I compagni in nerazzurro attori chiave per il suo successo: “Candreva e Perisic son quelli che mi hanno fatto più assist in questi ultimi anni, ma devo ringraziare anche tutti gli altri che mi hanno servito e tutti i miei compagni, perché i gol li fa la squadra e per questo traguardo devo ringraziare loro”. Ora l’Inter deve pensare al Verona, prima gara dopo la pausa: “Abbiamo due settimane per concentrarci e preparare bene la sfida, così da fare una grande partita come quella fatta a Genova. Oggi siamo stati qui con i tifosi ed è stata una bella giornata: loro ti fanno capire l'amore che hanno per l'Inter e per noi giocatori e questa è la cosa più bella che c'è nel calcio”, ha concluso l’argentino.