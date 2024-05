Ballardini: "Inter fortissima, ma ce la giochiamo"

L'allenatore neroverde ha parlato alla vigilia dell'incontro con l'Inter, in programma sabato 4 aprile alle 20.45 (in diretta Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Sulla lotta salvezza: "Abbiamo ancora degli scontri che possono essere decisivi per il nostro percorso". Continua però ad aumentare la lista degli indisponibili: "Tressoldi è squalificato, Thorstvedt e Viti sono in dubbio" TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

"Credo che il Sassuolo abbia la rosa per competere con chiunque, ma è chiaro che giochiamo contro i campioni d'Italia, una squadra fortissima". Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa del prossimo incontro che attende i neroverdi: contro l'Inter al Mapei Stadium (in programma sabato 4 maggio alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Una partita delicatissima per il Sassuolo, che cerca avvicinarsi al quartultimo posto, al momento distante 5 punti. "Per me la squadra crede ancora nella salvezza. I punti di distacco sono aumentati però abbiamo ancora degli scontri che possono essere decisivi per il nostro percorso".

"Stiamo vivendo una grande sofferenza" Ballardini spera di vedere una reazione dopo le sconfitte contro Fiorentina e Lecce, nelle quali il Sassuolo ha incassato 8 gol: "Sono certo che tutti noi faremo di tutto per far sì che le cose vadano meglio. Stiamo vivendo una grande sofferenza e un grande dispiacere. Queste sensazioni devono essere uno stimolo. Contro Lecce e Fiorentina nessuno si è risparmiato, anche se non ci è venuto nulla di quello che volevamo. Anzi, quando le cose non riescono e si fanno corse a vuoto, si fa molta più fatica".

"Tressoldi squalificato, Thorstvedt e Viti da valutare" Il Sassuolo non sta vivendo un periodo fortunato a livello di infortuni e anche contro l'Inter non potrà contare su diversi giocatori: "Oltre a Berardi, Castillejo e Defrel, mancherà Tressoldi per squalifica", ha dichiarato Ballardini, "Thorstvedt è in dubbio per un fastidio al pube, Viti è uscito prima dall'allenamento". In particolare, i neroverdi stanno sentendo l'assenza di Berardi, che ha rimediato la rottura del tendine d'achille contro il Verona: "Come ho detto quando si è fatto male, tutti noi, dallo staff tecnico ai magazzinieri, dobbiamo fare quel qualcosa in più perché è chiaro che è un giocatore importante, ma al momento non c'è".