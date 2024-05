Dove vedere Torino-Bologna

Sabato 4 maggio anniversario speciale, a 75 anni dalla tragedia di Superga , l’incidente aereo che portò via il Grande Torino, la squadra dei sogni che fu capace di dominare il panorama calcistico del tempo, conquistando cinque scudetti consecutivi tra il 1942/43 e il 1948/49. Sky Sport ne celebra il ricordo riproponendo due produzioni originali firmate Federico Buffa: domani alle 18.30 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW (replica a mezzanotte e sabato 4 maggio alle 11) con #SkyBuffaRacconta - In memoria di Erno Egri Erbstein , il condottiero del Grande Torino , la commovente testimonianza raccolta da Federico Buffa nel 2021 direttamente dalle parole di Susanna Egri, novantasettenne, Presidente della Fondazione Egri per la Danza, per scoprire l’incredibile vicenda di suo padre che, sopravvissuto con lei agli orrori delle persecuzioni ebraiche, divenne allenatore della leggendaria squadra degli “Invincibili”. Sabato, giorno dell’anniversario, si inizia alle 8 (in replica alle 14 e alle 12 su Sky Sport Uno) con #SkyBuffaRacconta-Storie di Campioni: il Grande Torino , lo speciale in cui si ripercorrono le imprese, i protagonisti, la storia divenuta leggenda dei campioni granata dall’inizio della presidenza di Ferruccio Novo fino alla fatalità del 4 maggio 1949. I contenuti saranno disponibili anche on demand .

I numeri di Torino e Bologna

Il Bologna ha vinto 45 delle 131 sfide in Serie A contro il Torino (40 pareggi, 46 sconfitte), solo contro la Roma (53) e la Lazio (48) i rossoblù hanno ottenuto più successi contro una singola avversaria nel torneo. Dopo il successo per 2-0 nel match d’andata dello scorso 27 novembre, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Torino in Serie A per la prima volta dal 1980/81 con Luigi Radice allenatore degli emiliani. Il Torino è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto partite casalinghe contro il Bologna in Serie A (6 vittorie, 1 pari), l’unico successo dei rossoblù fuori casa contro i granata nel periodo risale al 16 marzo 2019 (3-2). Nel mese di aprile 2024 solo la Salernitana (uno) ha ottenuto meno punti del Torino in Serie A (due in quattro match); in più, i granata sono la formazione che ha segnato meno gol nel periodo (solo due reti). Il Torino non ha trovato la via del gol nelle ultime tre gare di Serie A, in questo campionato i granata sono già rimasti senza segnare per quattro match consecutivi: tra settembre e ottobre 2023. Nel girone di ritorno di questo campionato, solo l’Inter (41) ha guadagnato più punti del Bologna: 31 in 15 match, al pari del Milan. Nel periodo, solo l’Inter (nove) ha subito meno reti di Bologna (11) e Torino (13) in Serie A. Il Torino è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in partite casalinghe in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 12 in 17 gare – subito dietro troviamo il Bologna con 11, al pari dell’Inter. Più nel dettaglio, i granata non hanno subito gol in sette delle ultime otto partite all’Olimpico Grande Torino in Serie A.