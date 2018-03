È l’uomo del momento in casa Roma, ma resta umile. Questa, probabilmente, la sua forza: “Penso di non essere insostituibile e vengo ad allenarmi a Trigoria ogni giorno pensando di fare il mio meglio e lavorare forte, per aiutare la Roma a vincere”. Parole di Alisson, il portiere giallorosso si è raccontato nel corso di una lunga intervista a Roma Tv. Una chiacchierata durante la quale sono stati toccati diversi argomenti, a partire dal suo passato: “Ricordo con piacere l’esperienza all’Internacional, erano bei tempi. Sono stato fortunato perché ho lavorato con tanti professionisti e mi sono fatto tanti ottimi amici”. Nella squadra brasiliana giocava anche il fratello di Alisson: “Non è solo mio fratello, ma il mio migliore amico. Faceva il terzo portiere, siamo cresciuti insieme sia in squadra che a casa”. E a proposito di casa, Alisson non smette mai di ringraziare i suoi genitori: “Sono qui grazie a loro, hanno speso tanto in termini di energie. Mio padre mi ha sempre detto che dovevo sognare in grande e io l’ho ascoltato”. Anche la fede gioca un ruolo importante nella vita dell’estremo difensore giallorosso: “Dio è al primo posto, la fede mi aiuta facendomi vedere il lato positivo nelle cose. È stato così anche quando non ero titolare”.

Il trasferimento a Roma

Dal Brasile a Roma, non un salto facile: “Il primo periodo è stato difficile, soprattutto per il cambio di metodologia d’allenamento. Sia tecnicamente, ma anche come abitudini: il primo anno, quando non ero titolare, giocavo una volta ogni tre settimane e non è stato facile. Ma ho aspettato il mio momento con pazienza e ho preso la maglia da titolare: non la lascerò”. Dal punto di vista dell’ambientamento, è stato importante il suo connazionale Juan Jesus: “Tutta la squadra mi ha accolto benissimo, Juan mi ha aiutato tanto qui a Roma perché conosceva la mia situazione. Sua moglie ha aiutato la mia, è stato importante. E anche i romani mi hanno accolto molto bene. Ora mi sono adattato in tutto e per tutto, mi trovo davvero bene qui”.