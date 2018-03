Il cartonato della Triestina

Tifosi sì, tifosi no. Come nel caso della Triestina nel 2010, quando il rito scaramantico era in realtà impersonato da tifosi inesistenti. Spieghiamoci meglio: sono ormai passati otto anni, ma l’espediente viene ricordato ancora oggi. In quel tempo la Triestina, per sopperire alla mancanza di tifosi nel proprio stadio Nereo Rocco, decise di installare delle gigantografie sugli spalti per simulare la presenza di pubblico. Una scaramanzia? Non proprio, fatto sta però che il tutto portò fortuna per un breve periodo. La squadra, infatti, non prese gol per quattro partite consecutive, nemmeno contro il Siena che sarebbe poi stato promosso in A a fine stagione. La buona sorte durò poco: dopo quei quattro match consecutivi a porta involata la squadra di casa incassò un pesantissimo 0-4 dalla Reggina. Ma quantomeno i “tifosi” non sembravano avere espressioni deluse.