Juve, arriva il Milan di Bonucci: se lo batti sorridi due volte, ecco perché

Juventus-Milan non è mai una sfida come le altre: un ex dirigente rossonero rivendicava per questa partita l’appellativo di “Derby d’Italia” (con il quale di solito si definisce il match tra i bianconeri e l’Inter) in quanto si tratta delle due squadre italiane con più titoli. Che avesse ragione o meno, lo scontro dell’Allianz Stadium è un crocevia importante per entrambe. Gli allenatori lo negheranno e diranno che non è decisiva ma se da una parte c’è la sfida scudetto tra i bianconeri e il Napoli, dall’altra c'è la rincorsa Champions dei rossoneri. La classifica e gli obiettivi stagionali sono soltanto due dei numerosi i temi che ruotano attorno alla sfida di sabato sera, ma ce n’è un altro che non può passare inosservato: è la prima a Torino di Leonardo Bonucci con la maglia del Diavolo dopo i sei anni e i sei scudetti vinti a fianco di Buffon e compagni. Per lui e per i tifosi è un match speciale, in realtà la storia dice che lo è anche per la Juventus: il centrale non è il primo grande ex che si presenta a Torino dopo esser passato al Milan, in passato l’hanno fatto altri come Paolo Rossi, Roberto Baggio, Pippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic o Carlo Ancelotti e il caso ha voluto che quando il ritorno dell’ex è coinciso con un successo bianconero, a fine anno è arrivato il tricolore.

L'era di Bonucci alla Juventus

Nel match di andata a San Siro era squalificato, così la prima di Bonucci contro l’ex squadra arriva proprio in quello che è stato lo scenario di tutti i suoi successi in carriera: lo Stadium. Sei anni, sei scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e due finali di Champions, un rapporto speciale con l’ambiente e i compagni, un po’ meno con Massimiliano Allegri. Era uno di loro, Bonucci, un calciatore che è anche andato in curva a vedere qualche partita quando non poteva scendere in campo. Un ragazzo che con i vari, Buffon, Marchisio, Chiellini e Barzagli passa tutt’ora le vacanze in famiglia. Un professionista che, in qualsiasi modo i tifosi decideranno di accoglierlo, non potrà cancellare il legame con la squadra che – per sua stessa ammissione – l’ha reso grande. Sabato, però, lui sarà il capitano di un Milan che insegue un posto in Champions, mentre i suoi ex compagni dovranno batterlo per proseguire la corsa scudetto e chissà che la storia non si ripeta…