In attesa dei rinnovi di calciatori chiave come Lautaro Martinez e Barella, e soprattutto in attesa del prolungamento di Simone Inzaghi, l’Inter blinda i dirigenti che hanno costruito la squadra del 20° scudetto nerazzurro. Dopo aver prolungato Beppe Marotta e Piero Ausilio fino al 2027 già lo scorso novembre, adesso è arrivato anche il rinnovo di Dario Baccin. La firma sul contratto è arrivata prima del derby vinto 2-1 contro il Milan, che ha consegnato la seconda stella all’Inter. Il club nerazzurro ha quindi confermato lo staff dirigenziale dell'area sportiva (Marotta, Ausilio e Baccin) che ha dato vita alla squadra campione d’Italia e che ha già piazzato i primi colpi per la prossima stagione (Zielinski e Taremi).