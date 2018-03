Assalito furgone Milan, vetro rotto a sprangate

Le probabili formazioni

Intanto si avvicina sempre di più il fischio d'inizio dell'Allianz Stadium con i due allenatori che hanno sciolto ogni dubbio sulle scelte di formazione. Allegri, privo di Mandzukic, opta per un 3-5-2 nel quale Dybala-Higuain sarà la coppia offensiva, con Asamaoh e Lichtsteiner esterni di centrocampo e il solito terzetto Khedira-Pjanic-Matuidi in mezzo. Difesa a tre Barzagli, Benatia, Chiellini. In porta Buffon. Il Milan, invece, si presenterà a Torino con il solito 4-3-3 nel quale la sorpresa è rappresentata da André Silva, che prenderà il posto di Cutrone in avanti. Per il resto tutto confermato: Donnarumma in porta, difesa con Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez, a centrocampo Kessie, Biglia e Bonaventura, con Suso e Calahnoglu esterni d'attacco.