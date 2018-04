Recuperi 27^ Serie A LIVE. Palo di Pavoletti

UDINESE-FIORENTINA 0-2 LIVE

29' rig. Veretout, 71' Simeone

IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Bizzarri; Stryger, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Hallfredsson (46' Jankto), Balic, Pezzella (46' Ingelsson); De Paul (72' Lasagna), Perica.

All. Oddo

Fiorentina (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara (67' Gil Dias); Chiesa, Falcinelli (67' Simeone).

All. Pioli

Primo tempo

Prima occasione della partita al settimo minuto di gioco, con Federico Chiesa che parte da destra, converge centralmente e si sposta la palla sul sinistro. La sua conclusione a giro, seppur fatta col piede debole, è un tiro pericoloso: palla fuori di poco sulla destra di Bizzarri. Nuovo tentativo del classe '97 a ridosso del 10' minuto, sempre col sinistro ma in questo caso a chiudere verso il primo palo: palla strozzata e fuori di un metro abbondante. Al minuto numero 13, applauso di tutto lo stadio in memoria di Davide Astori. Al 18', Perica calcia verso la porta dopo essersi liberato di due avversari: para Sportiello. Minuto 28 ed ecco che la Fiorentina passa: colpo di tacco di Falcinelli per Chiesa che si allunga la palla e viene affossato da Pezzella. È calcio di rigore per gli ospiti. Dal dischetto va Veretout, che spiazza Bizzarri e fa 1-0 al 29'. Sette minuti dopo altra grossa chance per la Fiorentina: palla dentro di Saponara per Falcinelli che scivola a pochi passi dalla porta e non riesce a impattare con forza il pallone.

Secondo tempo

In avvio di ripresa Oddo cambia subito: due sostituzioni per lui. Dentro quindi Jankto e Ingelsson per Hallfredsson e Pezzella, con il ceco che calcia subito dopo l'ingresso in campo da destra col sinistro a giro: para Sportiello. Al 58' Corner di Chiesa: ci provano Dabo e Pezzella, che vanno insieme a staccare di testa. Palla a lato. Pioli al 67' decide di fare due cambi nel reparto offensivo: fuori Falcinelli e Saponara, dentro Simeone e Gil Dias, con conseguente passaggio al 4-3-3. Quattro minuti e la Fiorenitna raddoppia, proprio con uno dei due neoentrati: Simeone è bravo a tener palla, vincendo anche un paio di rimpalli, per poi calciare col destro a incrociare. Palla in porta e 0-2.

Statistiche e curiosità

La Fiorentina ha vinto cinque delle ultime otto sfide con l’Udinese in Serie A (2N, 1P), parziale nel quale ha sempre trovato il gol (2.3 reti in media a match). In Friuli, però, l’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare di campionato contro la Fiorentina (5V, 2N), parziale nel quale ha sempre segnato. La Fiorentina ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato: non arriva a cinque successi di fila in A da ottobre 2015. I viola hanno trovato il successo in tre delle ultime cinque trasferte di campionato, tanti quanti quelli registrati nelle precedenti 17 partite esterne. L’Udinese ha perso sei gare di fila in Serie A per la terza volta nella sua storia: le altre due risalivano alla stagione 1961/62 – i friulani non sono mai arrivati a sette sconfitte consecutive nel massimo campionato. L’Udinese ha perso le ultime due partite casalinghe in Serie A dopo due successi e due pareggi – i bianconeri non vengono sconfitti per tre sfide interne di fila in A da settembre 2015. Da una parte la Fiorentina ha segnato sette delle ultime nove reti fuori casa nel secondo tempo, dall’altra otto degli ultimi 11 gol subiti dall’Udinese in A sono arrivati nella seconda frazione di gioco. Marco Benassi ha segnato in due delle ultime tre trasferte contro l’Udinese in Serie A, entrambe le volte con la maglia del Torino. Rodrigo De Paul non segna in campionato da 13 partite, sua peggior striscia senza gol da gennaio 2017, quando arrivò a 19; tuttavia tre delle sue quattro reti stagionali in A sono arrivate in match casalinghi.