Juve-Real LIVE, ufficiali: 442 Allegri, c'è Isco

Juve col 4-4-2

Confermato il cambio di modulo per Allegri, che sceglie il 4-4-2 per affrontare il Real Madrid di Zidane, rispetto al 4-3-2-1 della vigilia un solo cambio di uomini: fuori Matuidi, dentro Asamoah, che giocherà terzino a sinistra con Alex Sandro davanti a lui sulla linea dei centrocampisti. Difesa completata da De Sciglio e la coppia di centrali Chiellini e Barzagli, che ha vinto il ballottaggio con Rugani. A centrocampo c’è Bentancur con Khedira e Douglas Costa (a destra) è l’altro esterno. In avanti confermata l’HD bianconera con Higuain e Dybala, uomo da 5 gol nelle ultime 6 partite della Juventus. Squalificati Pjanic e Benatia.

Real come a Cardiff

Il Real Madrid risponde con lo stesso undici della finale di Cardiff. Zidane sceglie il 4-3-1-2 con Isco dietro la due punte Ronaldo e Benzema. Linea di centrocampo confermata con i soliti Modric, Kroos e Casemiro. In difesa, da destra a sinistra, Carvajal, Ramos, Varane e Marcelo. Nelle cinque partite giocate in Europa dal Real con questa formazione non sono mai arrivate sconfitte per i blancos: 3 vittorie e 2 pareggi.

Le condizioni di Mandzukic

Gruppo sereno e clima di fiducia, come viene fuori dalle parole di Buffon ("nessuna squadra è invincibile"), ma le notizie del campo ci riportano alle condizioni di Mario Mandzukic. Alla vigilia il croato si è allenato insieme ai compagni, così come si sono visti anche Alex Sandro e Bernardeschi. Allegri sembra intenzionato a schierare Dybala e Douglas Costa alle spalle di Higuain. Al posto dello squalificato Pjanic invece avanza l'ipotesi Bentancur.

Zidane ritrova i bianconeri

"Vincere da allenatore è molto più bello: me lo aveva detto Ancelotti, 'vedrai...', e infatti ho visto...". Zinedine Zidane ritrova la Juve dopo la finale di Cardiff, e non smette di inseguire i trionfi in panchina, dopo quelli in campo. "Quella di Champions contro la Juve - ha detto il tecnico del Real al sito Uefa - è una sfida speciale, perché il Real Madrid e la Juventus sono due squadre che mi hanno dato molto. Una volta che inizierà la partita, però, non ci penserò più: cercheremo solo di fare quello che dobbiamo. Sappiamo che sarà una partita complicata e difficile, perché loro sono cresciuti ancora quest'anno".

E della sua ex squadra, Zizou conosce la determinazione: "La nostra mentalità vicente? Alla Juventus era lo stesso. Ai tempi arrivavo dalla Francia, dove se pareggiavi o perdevi fuori casa non importava troppo. Alla Juventus questo non sarebbe mai potuto accadere: dovevi vincere ogni partita, e lo stesso vale per il Real Madrid. Per quanto riguarda la mentalità vincente, sono due squadre molto simili".

Chiellini e Buffon pensano in grande

L'amarezza per la sconfitta di Cardiff è ancora presente e questo quarto di finale offre alla Juve l'opportunità di prendersi una bella rivincita. Giorgio Chiellini ha parlato in un'intervista al Mundo Deportivo in vista del match di andata: "Quest'anno abbiamo la convinzione di essere in grado di fare qualcosa di grande, di eccezionale". Il difensore bianconero ammette però che le due squadre spagnole sono sempre favorite: "Manchester City e Bayern stanno bene, ma il Real e il Barça hanno qualcosa in più".

Gigi Buffon ha invece parlato con Marca: "Dopo la sconfitta a Cardiff ho detto che la Champions è stato un sogno impossibile? Il Real Madrid è una squadra migliore della Juventus. Non lo dico io, ma lo dice la storia, il palmarés. Penso che vincere la Champions sia ancora un sogno molto complicato da realizzare. Possiamo competere con il Real Madrid, ma hanno dimostrato nel corso della loro storia e negli ultimi anni che hanno qualcosa di speciale, di diverso. Penso che il Real sia la migliore squadra del mondo: vincere tre Champions negli ultimi quattro anni dice tutto", ha proseguito Buffon. "Nessuna squadra è invincibile, ma è sicuramente complicato battere il Real. Sono favoriti, ma le possibilità di qualificazione sono al 50%. La Juventus deve essere ambiziosa, siamo una grande squadra, sappiamo come si vincono i titoli", ha aggiunto il portiere bianconero.

Arbitro turco

Sarà l'arbitro turco Cuneyt Cakir a dirigere all'Allianz Stadium l'andata dei quarti di finale di Champions Juventus-Real Madrid. Barcellona-Roma, in programma invece mercoledì sera al Camp Nou, è stata affidata all'olandese Danny Makkelie. L'Italiano Daniele Orsato è stato invece chiamato ad arbitrare Siviglia-Bayern Monaco. L'ultimo match dei quarti, il derby britannico Liverpool-Manchester City sarà infine diretto dal tedesco Felix Brych.