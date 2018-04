Milan-Napoli: Gattuso cerca una vittoria da "big"

A gennaio hanno fatto scelte di vita opposte: Dzeko ha detto no al Chelsea per inseguire un sogno con la Roma, Coutinho ha lasciato il Liverpool per un Barça che non poteva schierarlo in Champions. Ma è anche la serata di Kolarov, contro i blaugrana "in maglia City"

L'IMPRESA DELLA ROMA: BARCELLONA BATTUTO 3-0

#ROMANTADA, I TWEET DEL MONDO DEL CALCIO

DI FRANCESCO: "ORA VOGLIAMO LA FINALE"