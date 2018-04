Inter, Maicon: "Col Triplete resti nella storia"

Il Triplete, Mourinho, la Roma e Francesco Totti. Ma non solo. Protagonista della prossima puntata de "I Signori del calcio" in onda sabato 14 aprile alle 19:15 su Sky Sport 1 (e in replica domenica 15 aprile alle 12:30 su Sky Sport 3), Maicon Douglas, fenomenale terzino destro brasiliano dell’Inter che vinse tutto nel 2010 si è lasciato andare ai ricordi, ripercorrendo gli anni italiani di una carriera molto importante. Inevitabile partire dalla vittoria più attesa con i nerazzurri: la Champions League. "Per me sicuramente il momento più importante è stato a Kiev, contro la Dinamo - spiega -. Perché lì abbiamo cambiato la nostra stagione […] Poi con il Barcellona: mi ricordo bene quando Thiago Motta è stato espulso, abbiamo parlato fra me Lucio, Samuel, Chivu e Zanetti, e ci siamo detti: 'Ragazzi adesso dobbiamo dimostrare il nostro lavoro in difesa, perché oggi dobbiamo far vedere cosa facciamo in allenamento'. E così è stato, abbiamo difeso bene, perché Eto’o faceva il terzino sinistro, Pandev faceva il terzino destro. A noi serviva difendere. Quindi è andata bene […] In quel momento per la gente è facile pensare che dopo che passi con il Barcellona prendi il Bayern Monaco e vinci. Ma non è così, era una partita difficile, l’abbiamo affrontata nel migliori dei modi ed è andata bene alla fine perché abbiamo fatto una partita secondo me perfetta. È difficile vincere il Triplete. Però sono dei bei ricordi, perché quando arrivi a fare una cosa del genere in una società come l’Inter, sicuramente rimarrai nella storia per sempre”.