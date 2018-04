Icardi stop, l'Inter si ferma: 0-0 con l'Atalanta

Atalanta e Inter ancora non ripartono. Dopo due gare a secco, le squadre di Gasperini e Spalletti non vanno oltre lo 0-0 nell’ultimo degli anticipi del sabato in programma per la 32^ giornata di campionato. Eppure, le motivazioni e gli obiettivi per le due squadre in campo c'erano. Da una parte la qualificazione all’Europa League per il secondo anno di fila. Dall’altra per la Champions League, dopo anni di digiuno. La sfida tra Atalanta e Inter dell’Atleti Azzurri d’Italia promette bene sin dalla vigilia e, almeno per un tempo, ha mantenuto le aspettative. Lo 0-0 finale, però, non permette a nessuno di tornare a vincere dopo due turni a secco. Non è detta l’ultima parola per entrambe, d’accordo, ma se vuoi raggiungere obiettivi importante, devi ottenere i tre punti. E farlo spesso. Nella prima parte di gara a mostrare le migliori cose è stata l’Atalanta, che ha trovato di fronte a sé un grandissimo Handanovic. Nella ripresa, la squadra di Gasperini è calata notevolmente, e a costruire qualcosa in più è stata proprio l’Inter. A parte una grande occasione di Perisic, una di Rafinha al 71’ e una di Gagliardini all'89' non è riuscita a sbloccare il risultato. E domenica sera seguirà da vicino il derby tra Lazio e Roma, le due concorrenti dirette per la qualificazione alla prossima Champions League. Con il pareggio di Bergamo i nerazzurri affiancano momentaneamente le due romane proprio a 60 punti. L’Atalanta fa un piccolo passo in avanti: 49 punti. Momentaneamente a -3 dal sesto posto occupato dal Milan. La squadra di Gattuso, contro il Napoli avrà l’occasione per guadagnare due lunghezze.