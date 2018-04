L’eliminazione della Juventus dalla Champions League è ormai alle spalle, eppure i tifosi della Fiorentina hanno ancora in mente la notte che è valsa il passaggio in semifinale per il Real Madrid. Non solo. Il pubblico viola non ha dimenticato le parole di Gigi Buffon nell’infuocato post partita, quando il portiere ha definito "insensibile" l’arbitro del Bernabeu, il signor Michael Oliver, per aver concesso un rigore in pieno recupero al Real Madrid. Ebbene, i tifosi della Fiorentina (famosi in tutta Italia per la loro ironia) hanno preso in prestito le parole di Buffon e le hanno trasformate in un coro contro l’arbitro Orsato: "Insensibile, insensibile, insensibile", è il coro arrivato dalla curva Fiesole al 12’ del primo tempo di Fiorentina-Spal, quando viene assegnato un rigore alla squadra di Semplici per un contatto in area tra Felipe e Vitor Hugo. Subito dopo Orsato va a rivedere le immagini in prima persona con la "on field review" e decide di annullare il rigore inizialmente concesso, per via di un fallo commesso dallo stesso Felipe su Pezzella. Ma quegli interminabili minuti di suspense che accompagnano solitamente l’utilizzo della Var sono stati questa volta sdrammatizzati dal coro "insensibile" dei tifosi viola.