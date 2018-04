Dall’Asia al Sudamerica, il gol di Koulibaly contro la Juventus ha fatto il giro del mondo. La vittoria del Napoli nel big match dell’Allianz Stadium non solo ha portato la squadra di Sarri a -1 dai bianconeri, ma ha generato un’onda social con tanti contributi diventati presto virali. Tra questi, spiccano le telecronache di tanti giornalisti sparsi per il pianeta. Ognuno di loro, con il proprio stile, ha commentato il gol di Koulibaly facendosi trascinare dall’entusiasmo di una rete arrivata in modo inaspettato, proprio sul finire di una partita che sembrava destinata allo 0-0. Tra questi telecronisti, spicca sicuramente quello sudamericano, che dopo il gol del Napoli si è lanciato in un commento bizzarro. Il giornalista ha iniziato a intonare il nome di Koulibaly sulle note di “Can't take my eyes off you”, celebre singolo lanciato da Gloria Gaynor nel 1991.