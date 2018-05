Primo tempo

Il Napoli parte forte: dopo un minuto passaggio filtrante ottimo per Mertens che sfugge ad Andersen, Belec è costretto a uscire per anticipare l'attaccante belga. Dopo cinque minuti l'arbitro Gavillucci annulla un gol al Napoli per fuorigioco. Succede tutto su un calcio d'angolo battuto da Callejon: il cross dello spagnolo viene deviato da un contrasto aereo tra Andersen e Raul Albiol, il pallone finisce sui piedi di Mertens, che si trova oltre la linea del fuorigioco. L'attaccante del Napoli segna, ma l'arbitro, supportato dal Var, decide di annullare il gol del belga, considerando quindi la deviazione aerea come un tocco di Raul Albiol. Al 16' grande parata di Belec, che devia in corner un colpo di testa molto pericoloso di Raul Albiol. Azione prorompente di Koulibaly al 23', che arriva sul fondo, appoggia per Zielinski, che calcia dal limite dell'area. Il tiro è potente, ma centrale: Belec para, lo stile non è perfetto, ma l'intervento è efficace quanto basta per rifugiarsi in calcio d'angolo. Al 25' Insigne va via a Bereszynski, si accentra e prova una delle sue giocate più famose: il destro a giro. Il suo tiro sfiora il palo e finisce fuori. Al 38' Koulibaly salva il Napoli da una situazione pericolosa, recupera e lancia il contropiede della sua squadra: il pallone finisce dalle parti di Insigne, che crossa forte e rasoterra al centro, Andersen devia involontariamente verso la propria porta rischiando l'autogol, Belec è attento e blocca senza grossi problemi. Al 41' punizione dal limite di Ramirez, il tiro indirizzato all'angolino viene deviato in angolo dalla barriera del Napoli: sul seguente corner Ferrari colpisce bene di testa, il pallone tocca la parte superiore della traversa e termina fuori. Allan si "traveste" da Insigne, andando vicino al gol con un sinistro a giro al 43', conclusione molto pericolosa da trenta metri che termina fuori. Si va al riposo sul risultato di 0-0, con il Napoli sicuramente più pericoloso in fase offensiva, seppur poco cinico.