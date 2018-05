Insigne super, gol di Milik e Callejon

Al Crotone serve una vittoria al San Paolo. Impresa non facile. Nei primi minuti i ritmi sono bassi. Molto bassi. Al 10’ Koulibaly perde una palla in posizione pericolosissima: Nalini, che è da quelle parti, non ne approfitta. Mario Rui chiude. Due minuti dopo l’unico tiro in porta dei rossoblù del primo tempo: Ceccherini da fuori area ci prova, nessun problema per Reina. Passano i minuti e Insigne fa vedere di cosa è capace. Al 21’ con un destro a giro manda fuori di poco. Due minuti dopo s’inventa un grandissimo assist: cambio di direzione su un avversario e palla per Milik che di testa sblocca la partita. È il primo tiro del Napoli verso la porta difesa da Cordaz. Alla terza partita da titolare il polacco segna il suo quinto gol stagionale (tre li ha fatti su assist proprio di Lorenzo Insigne). Il Crotone non sembra reagire, e il Napoli comincia a costruire tante azioni da gol. Al 29’ ci prova Allan da fuori area, ma il suo tiro non centra la porta. Al 31’ Jorginho, ancora da fuori: la conclusione è centrale. Un minuto dopo ancora Insigne regala il secondo assist della partita, stavolta a Callejon. Classico cross a giro da sinistra a "chiamare" l’inserimento dello spagnolo che batte ancora Cordaz. Per l’ex Real Madrid è doppia cifra in gol e assist per la seconda stagione di fila. Per Insigne l’11° assist di questo campionato, record per lui in una singola stagione. Nel finale del primo tempo il portiere del Crotone (Cordaz) salva su Callejon e Milik evitando un risultato sfavorevole ancora più ampio.