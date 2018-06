Il difensore della Juventus, ospite d'onore del box Ferrari assieme al suo amico ed ex compagno Bonucci per il Gp di Montreal, ha parlato al microfono della nostra Federica Masolin stabilendo gli obiettivi bianconeri della prossima stagione: "Come sempre proveremo a vincere tutto. Io capitano? Proverò a non far rimpiangere Gigi"