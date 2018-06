Si decide oggi il futuro del Milan. Slittata, con un paio di giorni di ritardo rispetto al previsto, la sentenza Uefa che nelle prossime ore chiarirà il destino rossonero nelle coppe europee. Un cambiamento di programma che appare legato ai tecnicismi della camera giudicante e quindi slegato dalle operazioni di cessione del club rossonero, che nelle ultime ore ha visto l'inserimento di Rocco Commisso, proprietario di Mediacom Communications. Vicenda che tra l'altro ha subito una frenata.

Cosa deciderà l'Uefa?

A Nyon, la Uefa dovrebbe ratificare l'esclusione dalle coppe del club rossonero per un anno, con l'aggiunta di una sanzione di circa 30 milioni. La cifra andrà in parte pagata subito, il resto, invece, con condizionale. Di conseguenza, sembra superata l'ipotesi del'estromissione per due anni, come ipotizzato alcuni giorni fa.

Il ritardo nella decisione

Lo slittamento della decisione sarebbe dovuto al fatto che i giudici della camera giudicante dell'Uefa hanno voluto scrivere il dispositivo della sentenza e quindi le motivazioni dell'esclusione con l'attenzione necessaria per evitare l'impugnazione davanti al Tas. Il Milan, comunque, avrà 10 giorni di tempo per ricorrere al Tribunale di Losanna. La motivazione dell'esclusione, inoltre, si fonderebbe sulla figura dell'azionista e l’incertezza sul rimborso del debito della società milanista. Questo ritardo, infine, potrebbe tornare utile a Yonghong Li, che con un po' più di tempo a disposizione potrebbe provare a riaprire l’operazione della cessione delle quote di maggioranza, che però ieri sera ha subito una brusca frenata. Il magnate cinese, cambiando le carte in tavola, vorrebbe tenere il club. La cosa ha mandato su tutte le furie Commisso, che comuqnue ha individuato sempre in questa giornata la data dell'ultimatum.