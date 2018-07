Partenza morbida, Napoli a fine settembre

La Juventus è attualmente impegnata nell’International Champions Cup, competizione che dopo il 2-0 al Bayern Monaco vedrà i bianconeri sfidare il Benfica (sabato ore 19.05) e il Real Madrid (sabato 4 agosto alla mezzanotte italiana), match intervallati dall’uscita contro l’MLS All Stars ad Atlanta. In seguito spazio alla tradizionale partita in famiglia a Villar Perosa il 12 agosto, passerella ufficiale per il colpo CR7, prima dell’esordio ufficiale in campionato al Bentegodi contro il Chievo. Un inizio morbido per i campioni d’Italia che, tuttavia, alla 2^ giornata riceveranno la Lazio di Simone Inzaghi: nell’ultima stagione furono proprio i biancocelesti a battere la Juve in Supercoppa e ad espugnare lo Stadium, bunker inviolato in precedenza in Serie A per 41 partite e 783 giorni. Attenzione quindi allo scatenato Immobile, 4 gol a referto in quel duplice confronto, spauracchio che precede il doppio impegno contro le emiliane Parma e Sassuolo intervallate dalla sosta per le Nazionali. Dopo i neroverdi prenderà il via anche la fase a gironi di Champions League, obiettivo dichiarato della dirigenza con un Ronaldo in più, fatica d’Europa che introduce i due confronti ravvicinati in campionato contro Frosinone e Bologna (quest’ultimo turno infrasettimanale). Ed il 30 settembre ecco il big match allo Stadium contro il Napoli, protagonista di un duello lungo un’intera stagione per assegnare l’ultimo scudetto. Non ci sarà più Sarri ma Ancelotti, allenatore che abbraccerà Cristiano Ronaldo dopo averlo guidato a Madrid alla conquista della Décima.