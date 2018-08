Vitor Hugo: "Pronti per l’inizio della stagione, non vedo l’ora di giocare"

Nella nuova stagione chi sarà chiamato ad un ruolo da protagonista è Vitor Hugo, che dopo un’annata di ambientamento è pronto per un ruolo da titolare. Il difensore brasiliano ha parlato delle sensazioni dopo queste prime settimane di preprazione: "Stiamo lavorando bene – ha detto Vitor Hugo -, stiamo davvero facendo un buon lavoro in tutti questi giorni che siamo qui. Qualche giorno fa abbiamo già vinto un torneo amichevole, adesso ci stiamo preparando per essere pronti ed arrivare nella maniera migliore possibile all’inizio della stagione. L’allenatore mi chiede tanto perché ancora sto imparando e devo imparare sempre di più, ma sto cercando di migliorare seguendo tutte le sue indicazioni. Sinceramente credo che anche a livello personale sto facendo un buon lavoro, ma mi aspetto di fare ancora meglio. Se sento la responsabilità di essere titolare? Io ho una voglia impressionante di giocare sempre: magari non sono ancora pronto fisicamente e tatticamente, ma con il tempo e continuando a giocare migliorerò perché voglio aiutare sempre di più la squadra. Lo stesso vale per i miei compagni, sono convinto che faremo un gran lavoro in questa stagione. Mancano venti giorni all’inizio del campionato e vogliamo sfruttarli per prepararci al meglio. Il nostro obiettivo è partire bene, meglio dell’anno scorso. L’arrivo di Gerson? Per me è molto bello avere un altro brasiliano qui, con lui posso parlare tranquillamente nella mia lingua e stiamo sempre insieme. Sto cercando di farlo integrare, spiegandogli come vanno le cose qui, ma lui è un bravo ragazzo e penso che in questa stagione ci aiuterà tanto".