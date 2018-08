Calciomercato, tutte le trattative di oggi LIVE

Ecco cosa è successo martedì

Giornata di incontri tra Juventus e Milan, per la trattativa che coinvolge Higuain, Bonucci e Caldara. Per l'argentino, operazione momentaneamente in stand-by: continua a non esserci l'intesa economica con l'attaccante e si continua a lavorare per definire l'operazione. Prima i dirigenti bianconeri hanno visto il fratello-agente Nicolas e l'avvocato, poi l'incontro si è spostato a Casa Milan: Marotta e Paratici hanno raggiunto la sede rossonera per provare a risolvere la questione economica (relativa all'uscita di Higuain dalla Juve e poi quella contrattuale con il Milan, almeno relativamente al primo anno di prestito e poi per i successivi se, come sembra, il Milan lo riscatterà). I dirigenti bianconeri hanno lasciato Casa Milan per fare ritorno negli uffici milanesi poco prima delle 17:30 al termine di un incontro interlocutorio e non decisivo. Trattativa a oltranza, l'intesa al momento non c'è. Nella notte Higuain aveva detto sì al Milan ma l'attaccante non sarebbe totalmente convinto della formula (prestito) e dell'ingaggio che gli offrono i rossoneri: prestito oneroso di 18 milioni e diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Anche l'agente di Caldara ha incontrato Leonardo a Casa Milan. L'Inter ha trovato il suo terzino, dall'Atletico arriva Vrsaljko in prestito con diritto di riscatto: affare ufficiale, il giocatore è in Italia per visite e firma. Ora i nerazzurri cercano il colpo grosso a centrocampo: si valuta l'arrivo di Vidal dal Bayern Monaco ma il sogno è Modric. I nerazzurri vogliono tentare il grande colpo: operazione difficile, contatti con gli con agenti, ma l'ex Tottenham avrebbe già dato l'ok a un eventuale trasferimento (soprattutto per via dei 3 croati in squadra, Vrsaljko, Brozovic e Perisic). Previsti ulteriori contatti nei prossimi giorni. L'Atletico Madrid ha definito anche l'acquisto di Arias dal PSV: altra operazione ufficiale. Napoli, caccia al terzino: Darmian è la prima scelta ma ha un ingaggio elevato. Henrichs possibile alternativa, spunta anche il nome di Malcuit del Lille. A sinistra interessa Laxalt. Favilli dalla Juventus al Genoa, accordo raggiunto. Mattinata di visite mediche per la Lazio: presenti i nuovi arrivati Badelj e Correa oltre a Milinkovic-Savic. Il Frosinone sogna il colpo Lucas Perez e ufficializza Halfredsson.