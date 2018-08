Calcio e musica. Sono le due grandi passioni di Kevin Prince Boateng, oggi giocatore del Sassuolo, che nella serata di venerdì ha ufficialmente dato il via alla sua seconda carriera, quella da cantante rap. L’ex centrocampista del Milan ha infatti, dopo i numerosi annunci fatti in passato, messo online su Youtube - pubblicata dalla piattaforma Worldstarhiphop - la sua prima canzone da solista, intitolata “King”. Il suo nome d’arte? Non si discosta molto da quello originale, ma è ben più da gangstar: PRIN$$ Boateng. La clip ha avuto immediato successo, raccogliendo, anche grazie alla spinta dei fan calcistici del ghanese, centinaia di migliaia di visualizzazioni già nelle prime ore in cui è andata online. Il brano rappresenta l’essenza più particolare e stravagante del talentuoso classe 1987 (più che a suo agio nella parte), tornato in Italia in estate dopo l’esperienza con l’Eintracht di Francoforte. Per l'occasione, il centrocampista ha ripreso tutti i cliché del genere: rullante trap, macchinoni, case di lusso e gioielli. E chissà che nel futuro di KPB, una volta chiuso col calcio, possa esserci proprio una carriera nel mondo della musica.