Cambia qualcosa per entrambe le squadre rispetto alla prima partita di campionato. Di Francesco rinuncia a una punta di ruolo e avanza Pastore per lasciare spazio a Pellegrini come mezz'ala. Per quanto riguarda Gasperini, l'Atalanta si schiera con un ampio turnover. Gomez resta in panchina, ci sarà rigoni e anche a centrocampo sono molti i cambi. L'Atalanta prova a gestire i giocatori in vista del ritorno del playoff di Europa League contro il Copenaghen.