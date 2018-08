Cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità?

Bisogna essere bravi a raccogliere emozioni, timori ed essere padroni di questa materia. Serve una cassetta degli attrezzi per affrontare i momenti ed essere in grado di valutare bene le cose. A volte abbiamo fatto vedere cose buone, come nel primo tempo contro il Torino, altre volte abbiamo fatto meno bene, come nella ripresa. Poi capitano episodi contro o a favore che pesano ancora di più su questi momenti. Sono convinto che la squadra sia cresciuta già nel finale dello scorso campionato e che on la qualificazione in Champions abbia messo a posto tante cose, anche se i risultati di questo avvio di stagione non sono quelli che volevamo.