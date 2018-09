Un inizio di stagione più che convincente, Lucas Biglia è tornato leader nel Milan. Il centrocampista argentino, in occasione della presentazione del Bistrot by Fourghetti a Casa Milan, ha parlato in esclusiva a Sky Sport degli obiettivi stagionali rossoneri: “Juventus? Noi dobbiamo guardare noi stessi per il campionato, e come ha detto Gattuso dobbiamo l’alzare l’asticella, cioè entrare in Champions League. Speriamo a marzo di essere nei primi quattro posti per poi giocarcela”.